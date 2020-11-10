Бурятской полиции достались 35 автоматов

В Улан-Удэ правоохранительные органы пресекли деятельность крупного нелегального игорного заведения. Клуб располагался на проспекте Строителей.

По данным МВД по Республике Бурятия, полицейские изъяли 35 игровых автоматов. На месте были задержаны администратор и охранник клуба, а также трое игроков.

«Игорное заведение тщательно конспирировалось. Снаружи имелись камеры видеонаблюдения. Допуск в заведение имел строго ограниченный круг лиц, посторонним двери не открывались», - отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года стало известно о том, что в иркутском городе Ангарске силовики выявили два игорных клуба.

Фото: сайт МВД по Республике Бурятия