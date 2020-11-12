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В Иркутской области у пенсионера выманили 1,16 млн рублей

Главная Происшествия
Иркутск
13:01 12 Ноября 2020
мошенники, телефон, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Усолье-Сибирском Иркутской области пенсионер перевел мошенникам 1,16 млн руб. Злоумышленники убедили пожилого человека, что, делая переводы, он помогает изобличить мошенников.

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, пенсионеру позвонил неизвестный и, обратившись к нему по имени и отчеству, представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что в Новосибирске кто-то пытается снять деньги со счета усольчанина. Пенсионера несколько дней убеждали в необходимости перевести средства на «резервные счета», чтобы сохранить деньги и изобличить преступников. В конечном итоге, он так и сделал.

«В течение дня переводами по 15 тыс. руб. посредством разных банкоматов в городе, потерпевший совершил более 70 переводов и перечислил аферистам 1,16 млн руб. Рассказав все сыну, мужчина осознал, что все его переводы ушли на чужие счета, а деньги похищены», - рассказали в областном полицейском главке.

Следователь отдела внутренних дел возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: pixabay.com

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