Дороги в иркутском городе посыпали песком с костями

В иркутском городе Киренске местные жители сообщили о том, что после посыпки дорог песком на них были обнаружены человеческие кости. Информация об этом была размещена в соцсетях и вызвала интерес полиции.

«Факт такой был, полиция выезжала на место. В рамках проводимой проверки (полиция) даст оценку в контексте административного законодательства организации, обслуживающей дороги, которая делала подсыпку», - сказали ТАСС в главном управлении МВД России по Иркутской области.

По предварительным данным, которыми располагает информагентство, песок для посыпки дорог брали неподалеку от старого кладбища. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Киренск расположен на реке Лене в 650 км северо-восточнее Иркутска. Это старейший город региона, основанный в 1630 году.

Фото: страница «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»