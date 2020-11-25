В иркутском поселке загорелась школа

В иркутском поселке Большое Голоустное тушат пожар, вспыхнувший в здании школы. Сигнал о пожаре поступил рано утром.
На борьбу с огнем были направлены пожарные не только из Большого Голоустного и Малого Голоустного, но и из Иркутска. К моменту прибытия расчетов в одноэтажном деревянном здании горела кровля и внутренние помещения. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, площадь пожара достигала 600 кв. м.
«Произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.
Поселок Большое Голоустное с населением около 600 человек расположено в 120 км от Иркутска на территории Иркутского района региона.
Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области