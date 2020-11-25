25 ноября
Иркутск
погода -6 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Бурятии прокуратура выявила нарушения при добыче песка и гравия

Главная Происшествия
Иркутск
14:41 25 Ноября 2020
прокуратура, лицензия, нарушения
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Незаконная добыча песка и гравия на двух участках в Республике Бурятия нанесла ущерб бюджету в сумме около 20 млн руб. Итоги проверок подвели в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Проверку провели сотрудники Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. По данным ведомства, в Иволгинском районе объем добычи песчано-гравийных пород, которым занималось предприятие без соответствующей лицензии, составил 27,4 тыс. куб. м. Кроме того, как выяснилось, была незаконно выдана лицензия на аналогичные работы в Кабанском районе в водоохранной зоне Байкала.  

В сообщении природоохранной прокуратуры указывается, что в случае с добычей в Кабанском районе собранные в ходе проверки материалы были переданы в следственное управление СКР по Республике Бурятия. Возможно, результатом этого станет возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В иркутском поселке загорелась школа

В иркутском поселке загорелась школа

25 Ноября 2020 г.
Площадь пожара составила 600 кв. метров
Новости Иркутска: Дороги в иркутском городе посыпали песком с костями

Дороги в иркутском городе посыпали песком с костями

16 Ноября 2020 г.
Полиция проводит проверку
Новости Иркутска: В Иркутской области у пенсионера выманили 1,16 млн рублей

В Иркутской области у пенсионера выманили 1,16 млн рублей

12 Ноября 2020 г.
Жителя Усолья-Сибирского убедили в том, что он помогает изобличить мошенников
Новости Иркутска: Бурятской полиции достались 35 автоматов

Бурятской полиции достались 35 автоматов

10 Ноября 2020 г.
В Улан-Удэ раскрыли подпольный игорный клуб
Новости Иркутска: В Иркутской области из-за ледоства экстренно закрыли мост через Лену

В Иркутской области из-за ледоства экстренно закрыли мост через Лену

2 Ноября 2020 г.
Отрезанными оказались несколько населенных пунктов
Новости Иркутска: Строительство аквапарка в Иркутской области вылилось в мошенничество

Строительство аквапарка в Иркутской области вылилось в мошенничество

2 Ноября 2020 г.
Двум предпринимательницам вынесен обвинительный приговор
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутске начали чистить русло Ушаковки

В Иркутске начали чистить русло Ушаковки

20 Ноября 2020 г.
Работы пройдут в два этапа за четыре года
Новости Иркутска: Бюджету Бурятии посоветовали увеличить расходы

Бюджету Бурятии посоветовали увеличить расходы

25 Ноября 2020 г.
Документ прошел процедуру публичных слушаний
Новости Иркутска: Сократятся расходы на расселение аварийного жилья на БАМе

Сократятся расходы на расселение аварийного жилья на БАМе

23 Ноября 2020 г.
Власти Иркутской области готовят предложения для федерального бюджета
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru