В Бурятии прокуратура выявила нарушения при добыче песка и гравия

Незаконная добыча песка и гравия на двух участках в Республике Бурятия нанесла ущерб бюджету в сумме около 20 млн руб. Итоги проверок подвели в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Проверку провели сотрудники Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. По данным ведомства, в Иволгинском районе объем добычи песчано-гравийных пород, которым занималось предприятие без соответствующей лицензии, составил 27,4 тыс. куб. м. Кроме того, как выяснилось, была незаконно выдана лицензия на аналогичные работы в Кабанском районе в водоохранной зоне Байкала.

В сообщении природоохранной прокуратуры указывается, что в случае с добычей в Кабанском районе собранные в ходе проверки материалы были переданы в следственное управление СКР по Республике Бурятия. Возможно, результатом этого станет возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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