В бурятский Закаменск вернули тепло

В городе Закаменске Республики Бурятия вчера завершились аварийно-восстановительные работы. Они начались после аварийной остановки центральной котельной муниципалитета.

Котельная остановила работу вечером 28 ноября. По предварительным данным, причиной аварии стало резкое увеличение расхода теплоносителя.

По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, в результате теплоснабжение и горячая вода были отключены в 69 многоквартирных жилых домах. Там проживает 6,6 тыс. человек или примерно половина населения Закаменска. В общей сложности в ликвидации аварии было задействовано 75 человек и 12 единиц техники.

Город Закаменск с населением 11.2 тыс. человек находится на юге Бурятии.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия