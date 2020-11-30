30 ноября
Иркутск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В бурятский Закаменск вернули тепло

Главная Происшествия
Иркутск
13:08 30 Ноября 2020
отключения, теплоснабжение, авария
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В городе Закаменске Республики Бурятия вчера завершились аварийно-восстановительные работы. Они начались после аварийной остановки центральной котельной муниципалитета.

Котельная остановила работу вечером 28 ноября. По предварительным данным, причиной аварии стало резкое увеличение расхода теплоносителя.

По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, в результате теплоснабжение и горячая вода были отключены в 69 многоквартирных жилых домах. Там проживает 6,6 тыс. человек или примерно половина населения Закаменска. В общей сложности в ликвидации аварии было задействовано 75 человек и 12 единиц техники.

Город Закаменск с населением 11.2 тыс. человек находится на юге Бурятии.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Бурятии прокуратура выявила нарушения при добыче песка и гравия

В Бурятии прокуратура выявила нарушения при добыче песка и гравия

25 Ноября 2020 г.
Выдачу лицензии на работу на участке у Байкала ведомство считает незаконной
Новости Иркутска: В иркутском поселке загорелась школа

В иркутском поселке загорелась школа

25 Ноября 2020 г.
Площадь пожара составила 600 кв. метров
Новости Иркутска: Дороги в иркутском городе посыпали песком с костями

Дороги в иркутском городе посыпали песком с костями

16 Ноября 2020 г.
Полиция проводит проверку
Новости Иркутска: В Иркутской области у пенсионера выманили 1,16 млн рублей

В Иркутской области у пенсионера выманили 1,16 млн рублей

12 Ноября 2020 г.
Жителя Усолья-Сибирского убедили в том, что он помогает изобличить мошенников
Новости Иркутска: Бурятской полиции достались 35 автоматов

Бурятской полиции достались 35 автоматов

10 Ноября 2020 г.
В Улан-Удэ раскрыли подпольный игорный клуб
Новости Иркутска: В Иркутской области из-за ледоства экстренно закрыли мост через Лену

В Иркутской области из-за ледоства экстренно закрыли мост через Лену

2 Ноября 2020 г.
Отрезанными оказались несколько населенных пунктов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Бюджету Бурятии посоветовали увеличить расходы

Бюджету Бурятии посоветовали увеличить расходы

25 Ноября 2020 г.
Документ прошел процедуру публичных слушаний
Новости Иркутска: В Иркутской области откроют несколько амбулаторно-ковидных центров

В Иркутской области откроют несколько амбулаторно-ковидных центров

26 Ноября 2020 г.
Первый начнет работать 30 ноября
Новости Иркутска: В Усолье-Сибирском локализованы и ликвидированы самые опасные объекты

В Усолье-Сибирском локализованы и ликвидированы самые опасные объекты

27 Ноября 2020 г.
Владимир Путин провел совещания о ходе работ в Иркутской области
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru