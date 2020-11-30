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Бродячая собака набросилась на девочку в Ангарске

Главная Происшествия
Иркутск
15:23 30 Ноября 2020
ребенок, нападение, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области зарегистрирован очередной случай нападения бродячей собаки на ребенка. Инцидент произошел 26 ноября в городе Ангарске.

Животное набросилось на десятилетнюю девочку. Ребенок получил небольшую травму губы. Случай привлек внимание следственного управления СКР по Иркутской области. Его сотрудники проводят доследственную проверку  по признакам преступления по ст. 293 УК РФ (халатность).

«В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», - говорится в сообщении ведомства.

Как писали Sibnovosti.ru, проблема с бродячими собаками существует во многих населенных пунктах Иркутской области. Так, в августе этого года депутат областного законодательного собрания Денис Некипелов заявил о том, что только в городе Усть-Куте необходимо отловить 1,38 тыс. безнадзорных животных.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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