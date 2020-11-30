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Задержана бывший министр здравоохранения Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
19:21 30 Ноября 2020
министр, задержание, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области задержана бывший министр здравоохранения региона Наталия Ледяева. Она стала фигурантом уголовного дела о поставке больницам некачественных медицинских масок.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дома у Наталии Ледяевой прошел обыск.

«С мая по октябрь текущего года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн руб. при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области», - говорится в сообщении следственного управления СКР по региону.   

По данным ведомства, Наталия Ледяева используя свое служебное положение, обеспечила создание условий для заключения министерством здравоохранения Иркутской области этого госконтракта.  

Как писали Sibnovosti.ru, Наталия Ледяева возглавила министерство в самом конце 2019 года. В октябре 2020-го официальный портал Иркутской области сообщил об ее отстранении на время проверки, вызванной возбуждением уголовного дела в связи с махинациями при поставке медицинских масок больницам. В апреле индивидуальный предприниматель из Ангарска по госконтракту поставил в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию масок на сумму около 10 млн руб. Как выяснили правоохранительные органы, документы на товар были сфальсифицированы поставщиком, а изделия не соответствовали требованиям ГОСТа и условиям контракта. В дальнейшем были выявлены аналогичные закупки на десятки миллионов рублей.

Фото: официальный портал Иркутской области

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