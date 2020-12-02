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Автомобиль провалился под лед на Байкале

Главная Происшествия
Иркутск
15:17 2 Декабря 2020
автомобиль, мчс, лед
Автор: Sibnovosti.ru
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Профилактическая акция «Тонкий лед», объявленная в Республике Бурятия, началась с практических занятий. Автомобиль провалился под лед на Байкале.

Инцидент произошел 1 декабря в байкальском заливе Сор-Черкалово недалеко от населенного пункта Истомино Кабанского района. К счастью, автомобиль провалился частично. Водитель и пассажир успели выскочить из машины.

«Виновник происшествия выехал на лед в зоне видимости плаката, предупреждающего об опасности», - отметили в главном управлении МЧС по Республике Бурятия.

О старте профилактической акции «Тонкий лед» ведомство объявило 30 ноября. Цель акции – предупреждение несчастных случаев на водоемах в период становления ледяного покрова. В ее рамках до 6 января 2021 года будет вестись патрулирование вдоль береговых линий водоемов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия

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