Экс-министр здравоохранения иркутского правительства заключена под стражу

В Иркутской области заключена под стражу бывший министр здравоохранения региона Наталия Ледяева. Суд принял соответствующее решение по ходатайству следствия.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее экс-министра задержали в рамках уголовного дела, которое возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Обвинение предъявлено еще четырем его фигурантам, включая сына Наталии Ледяевой.

«По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года и. о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн руб. при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области», - говорится в сообщении следственного управления СКР по региону.

Фото: pixabay.com