Иркутские спасатели вытащили девочку из Ангары

В Иркутске удалось спасти девочку, которая спрыгнула в Ангару с Глазковского моста. Она проплыла около полукилометра в ледяной воде.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Информация о нем поступила спасателям от очевидцев. По счастливой случайности директор водно-моторной Маратовской станции Евгений Макаренко находился на воде в районе Московских ворот.

«Он подплыл к ней на лодке, поднял на борт из воды, доставил на водно-моторную станцию и вызвал скорую помощь. До приезда врачей девушку отогревали горячим чаем, ей также дали сухие теплые вещи», - говорится в сообщении, опубликованном на странице главного управления МЧС по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте».

По словам спасателей, девочке 13 лет. Свой поступок она не смогла объяснить.

Фото: страница главного управления МЧС по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»