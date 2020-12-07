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Водитель Lexus погибла в ДТП в Братске

Главная Происшествия
Иркутск
13:30 7 Декабря 2020
дтп, погиб, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупное ДТП произошло сегодня рано утром в городе Братске Иркутской области. Столкнулись Lexus GS350 и автобус «КАвЗ».

ДТП произошло на пересечении ул. Ленина и Советской. По данным главного управления МВД России по Иркутской области, после столкновения седан врезался в ограждение и опору светофора.

«В результате аварии 28-летняя водитель иномарки погибла на месте от полученных травм, за жизнь пассажирки борются медики», - сообщили о последствиях аварии в областном главке полиции.

Как писали Sibnovosti.ru, в ночь на 20 августа 2020 года на федеральной трассе А-331 «Вилюй» вблизи села Покосное на территории Братского района области столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Toyota Vista. Тогда жертвами аварии стали четыре человека.

Фото: страница «Инцидент Братск» в соцсети «ВКонтакте»

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