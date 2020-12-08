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В детсаду в Иркутской области произошло массовое отравление

Главная Происшествия
Иркутск
11:25 8 Декабря 2020
детсад, скр, отравление
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области после массового отравления детей и персонала одного из детсадов началась доследственная проверка. Ее проводит киренский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел в детсаду в селе Ербогачен Катангского района региона. По данным следственных органов, острая кишечная инфекция подтверждена у 23 человек, в числе которых 19 детей. У большинства из них обнаружен сальмонеллез. Работа детсада приостановлена.

«Предварительно, причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовления блюд», - говорится в сообщении следственного управления.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

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