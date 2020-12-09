Глава Бурятии прокомментировал задержание республиканского вице-премьера

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал задержание вице-премьера республиканского правительства Алексея Мишенина. О реакции на происшедшее руководителя региона сообщает «Общественное телевидение России».

Ситуацию Алексей Цыденов назвал крайне неприятной и выразил надежду, что следствие во всем разберется. Алексея Мишенина накануне задержали сотрудники ФСБ по делу о растрате, в его кабинете провели обыски.

По предварительным данным, расследование связано с прежней работой вице-премьера бурятского правительства на «Новосибирском авиаремонтном заводе». Там он начал свою карьеру инженером, а через несколько лет стал генеральным директором предприятия.

Как писали Sibnovosti.ru, Алексей Мишенин был назначен заместителем председателя республиканского правительства по экономическому развитию в марте 2019 года.

Фото: официальный портал Республики Бурятия