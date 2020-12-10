В Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение

Сильное землетрясение произошло сегодня в Восточной Сибири. Его эпицентр находился в Кабанском районе республики Бурятия.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, интенсивность в эпицентре составила 7,6 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Отмечается также, что объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

«Специалистами Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области организовано взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами районов Иркутской области, граничащих с Бурятией», - говорится также в сообщении ведомства.

Как сообщали Sibnovosti.ru, неделю назад землетрясение с магнитудой 5,5 произошло в Бурятии. Тогда подземные толчки ощутили в городе Северобайкальске и еще ряде населенных пунктов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области