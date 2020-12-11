Последний удар землетрясения в Бурятии зарегистрировано поздно вечером

В общей сложности в Кабанском районе Республики Бурятия вчера было зарегистрировано четыре подземных толчка. Последний – уже поздно вечером по местному времени.

О силе подземных ударов сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. В 22:20 произошло землетрясение энергоклассом 12,9, магнитудой 4,9, которое в Иркутске ощущалось на уровне четырех баллов.

Эпицентры всех четырех землетрясений 10 декабря находились в районе дельты реки Селенга близ залива Провал на Байкале, который образовался при Цаганском землетрясении 12 января 1862 года, уточняет ТАСС.

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутске введен режим повышенной готовности.

«По результатам обследования территории областного центра, а также населенных пунктов Иркутского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Ольхонского районов разрушений зданий не выявлено», - сообщили в главном управлении МЧС России по Иркутской области.

Не выявлено разрушений и в Бурятии.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия