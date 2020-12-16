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Грузовик провалился под лед в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
11:55 16 Декабря 2020
лед, мчс, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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Грузовой автомобиль провалился под лед реки Витим в иркутском городе Бодайбо. В результате готовящаяся ледовая переправа была разрушена.

Инцидент произошел в ночь на 16 декабря. Частично провалился под лед 15-тонный автомобиль с грузом в 25 т, водитель которого решил сократить путь по еще не открытой переправе.

«Водитель … не мог не видеть выставленных знаков, где указана грузоподъемность переправы – до 30 т. Результатом его безответственного поведения стал частичный провал автомобиля в 15 м от берега, разрушение переправы и отсрочка введения ее в эксплуатацию», - привел сайт главного управления МЧС по Иркутской области комментарий заместителя начальника Центра ГИМС управления Андрея Карепова.

По данным ведомства, в настоящее время в регионе нет действующих ледовых переправ.

Как писали Sibnovosti.ru, 1 декабря легковой автомобиль частично провалился под лед Байкала на территории Республики Бурятия. Водитель и пассажир успели выскочить из машины.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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