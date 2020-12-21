В Иркутске будут судить создателей финансовой пирамиды

В Октябрьский районный суд Иркутска направлены уголовные дела о создании финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, криминальная схема функционировала в Иркутской области в 2015-2017 годы. Пирамиду, по данным следствия, построил один из осужденных, отбывающий наказание в исправительной колонии в Мурманской области. К созданию схемы он привлек знакомую из Новосибирска.

«Реклама выгодного вложения денежных средств демонстрировалась в региональных средствах массой информации. Клиентам, которые внесли деньги и привлекли других вкладчиков, злоумышленники обещали до 37% прибыли ежемесячно. Все это позволило им в короткие сроки собрать серьезную клиентскую базу. Когда число участников достигло нескольких сотен, выплаты прекратились», - рассказала Ирина Волк.

По данным полиции, от деятельности пирамиды пострадали 120 жителей области. Причиненный им ущерб превысил 73 млн руб. Уголовные дела были возбуждены по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 174.1 (легализация денежных средств) УК РФ. Предполагаемого организатора финансовой пирамиды этапировали в СИЗО Иркутска.

Фото: pixabay.com