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Сотрудники предприятия в Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода

Главная Происшествия
Иркутск
10:26 23 Декабря 2020
роспотребнадзор, проверка, выбросы
Автор: Sibnovosti.ru
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На промплощадке лесоперерабатывающего предприятия в иркутском городе Усть-Илимске произошел выброс сероводорода. Пострадало шесть человек.

О проведении доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. По данным ведомства, двое из числа пострадавших находятся в реанимации в стабильном состоянии.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, утечка сероводорода произошла при проведении ремонтных работ на трубопроводе в цехе «сода регенерационных котлов». Специалисты ведомства не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций сероводорода при отборе проб атмосферного воздуха рабочей зоны в цехе, на границе санитарно-защитной зоны предприятия и в близлежащей жилой застройке. Отмечается, что угрозы населению нет.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

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