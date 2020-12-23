Сотрудники предприятия в Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода

На промплощадке лесоперерабатывающего предприятия в иркутском городе Усть-Илимске произошел выброс сероводорода. Пострадало шесть человек.

О проведении доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. По данным ведомства, двое из числа пострадавших находятся в реанимации в стабильном состоянии.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, утечка сероводорода произошла при проведении ремонтных работ на трубопроводе в цехе «сода регенерационных котлов». Специалисты ведомства не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций сероводорода при отборе проб атмосферного воздуха рабочей зоны в цехе, на границе санитарно-защитной зоны предприятия и в близлежащей жилой застройке. Отмечается, что угрозы населению нет.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области