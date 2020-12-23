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Похитителя елки в Улан-Удэ нашли по фамилии на футболке

Главная Происшествия
Иркутск
12:02 23 Декабря 2020
мвд, елка, кража
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ похитили искусственную елку, которая находилась на территории одного из учебных заведений. Найти злоумышленника оказалось довольно легко – на кражу он пошел в футболке, на которой была написана фамилия владельца.  

Инцидент произошел 18 декабря. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения. На ней удалось хорошо разглядеть злоумышленника. Он был одет в тапочки и спортивную футболку, на которой была нанесена надпись с фамилией.

Вскоре был задержан подозреваемый, ранее уже судимый за угон автотранспорта и наркопреступление. Как рассказали в МВД по Республике Бурятия, двое приятелей распивали спиртное дома у друга. Когда алкоголь закончился, гости отправились за новой порцией в ближайший магазин. Один из молодых людей надел футболку хозяина дома, в прошлом игрока спортивной команды. По дороге они похитили елку «для настроения».

Елку стоимостью около 6 тыс. руб. полицейские изъяли. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: pixabay.com

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