Массовое отравление учеников в школе иркутского города Шелехова

Около 100 человек не вышли сегодня на учебу в школу №6 иркутского города Шелехова из-за отравления. Они заболели острой кишечной инфекцией.

По данным официального портала Иркутской области, три человека обратились к врачам. Всего в школе обучаются 728 человек.

«Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по данному факту незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Организовано обследование образовательного учреждения, в том числе пищеблока, отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо Роспотребнадзора ситуацией заинтересовались в следственном управлении СКР по Иркутской области. Его сотрудники начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале декабря массовое отравление произошло в детсаду в селе Ербогачен Катангского района региона. Тогда острая кишечная инфекция была подтверждена у 23 человек.

Фото: официальный портал Иркутской области