24 декабря
Иркутск
погода -19 °C
75.46
 
€ 91.98
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Массовое отравление учеников в школе иркутского города Шелехова

Главная Происшествия
Иркутск
18:21 24 Декабря 2020
школа, отравление, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Около 100 человек не вышли сегодня на учебу в школу №6 иркутского города Шелехова из-за отравления. Они заболели острой кишечной инфекцией.

По данным официального портала Иркутской области, три человека обратились к врачам. Всего в школе обучаются 728 человек.

«Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по данному факту незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Организовано обследование образовательного учреждения, в том числе пищеблока, отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо Роспотребнадзора ситуацией заинтересовались в следственном управлении СКР по Иркутской области. Его сотрудники начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале декабря массовое отравление произошло в детсаду в селе Ербогачен Катангского района региона. Тогда острая кишечная инфекция была подтверждена у 23 человек.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Похитителя елки в Улан-Удэ нашли по фамилии на футболке

Похитителя елки в Улан-Удэ нашли по фамилии на футболке

23 Декабря 2020 г.
Елку злоумышленники украли «для настроения»
Новости Иркутска: Сотрудники предприятия в Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода

Сотрудники предприятия в Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода

23 Декабря 2020 г.
Проводится доследственная проверка
Новости Иркутска: В Иркутске будут судить создателей финансовой пирамиды

В Иркутске будут судить создателей финансовой пирамиды

21 Декабря 2020 г.
Жителей области обманули на 73 млн рублей
Новости Иркутска: Грузовик провалился под лед в Иркутской области

Грузовик провалился под лед в Иркутской области

16 Декабря 2020 г.
Водитель решил воспользоваться еще не готовой переправой через Витим
Новости Иркутска: В Бурятии задержали браконьеров с пойманными кречетами

В Бурятии задержали браконьеров с пойманными кречетами

15 Декабря 2020 г.
Среди задержанных - иностранный гражданин
Новости Иркутска: Мать и двое детей погибли на пожаре в Иркутской области

Мать и двое детей погибли на пожаре в Иркутской области

14 Декабря 2020 г.
Одному ребенку удалось спастись
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Евгений Харитонов вернулся в администрацию Иркутска

Евгений Харитонов вернулся в администрацию Иркутска

22 Декабря 2020 г.
Он стал и. о. заместителя мэра – председателя градостроительного комитета
Новости Иркутска: Театры Бурятии возобновляют работу

Театры Бурятии возобновляют работу

21 Декабря 2020 г.
Завершились 10 месяцев простоя
Новости Иркутска: Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» будут удвоены

Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» будут удвоены

23 Декабря 2020 г.
В 2020 году они составил 4 млрд куб. метров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru