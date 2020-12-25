Полиция Иркутской области расследует дело банды налетчиков

В Иркутской области расследуется уголовное дело по ст. 209 УК РФ (бандитизм). Его фигурантами являются четыре человека, которые подозреваются в серии тяжких преступлений.

«Злоумышленники совершали налеты на ювелирные салоны, аптеки, магазины, банки, отделение связи и АЗС. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 7 млн руб.», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Иркутской области.

Организатором банды следствие считает 31-летнего жителя города Ангарска. Он разместил в социальных сетях информацию о своем исчезновении, после чего покинул Иркутскую область. В дальнейшем его вместе с соучастниками задержали в Краснодарском крае.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе расследования дела полицейские изъяли ружья, пистолеты, рации, мобильные телефоны, бронежилеты, украденные деньги, ювелирные украшения и два автомобиля, которые, предположительно, были приобретены на похищенные средства.

В настоящее время три предполагаемых члена банды находятся под стражей. Еще один объявлен в федеральный розыск.