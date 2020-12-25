Массовое отравление в Шелехове: вначале была курица

Причиной отравления детей в школе №6 города Шелехова могла стать плохо проваренная курица. Об этом сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев.

«Врачи посещают школьников на дому, расписывают лечение. У тех, кого уже осмотрели - состояние легкой степени тяжести. Все останутся под наблюдением медиков», - оставил он запись на своей странице в соцсети Instagram.

Как писали Sibnovosti.ru, около 100 человек не вышли вчера на учебу в эту школу из-за острой кишечной инфекцией. Всего, по данным областных властей, в шелеховскую районную больницу за медицинской помощью обратились 22 ребенка. 20 из них находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы (у одного ребенка аппендицит).

Изучением обстоятельств этого происшествия занимаются Роспотребнадзор и следственное управление СКР по Иркутской области. Сегодня следственное управление сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: официальный портал Иркутской области