В Иркутске сгорел собачий приют К-9

В Иркутске ночью сгорел собачий приют К-9. В нем находились около 30 больных животных, передает «Общественное телевидение России».

Полностью выгорели ветеринарный блок и дом, в котором жила семья владельца приюта. Были эвакуированы 25 собак. Как минимум одна погибла, еще несколько получили ожоги.

Среди людей пострадавших нет. По версии сотрудников, причиной возгорания мог стать поджог. Ранее животные были перевезены туда из другого приюта, где с ними жестоко обращались.

«Руководством городской станции по борьбе с болезнями животных принято решение, что животные питомника К-9 будут обслуживаться вне очереди», - сообщили в правительстве Иркутской области.

Фото: «Общественное телевидение России»