Площадь пожара в иркутском административном здании составила 2 тыс. кв. метров

В ночь на 29 декабря в Иркутске ликвидировали крупный пожар. Горело административное здание на ул. Воронежской.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании сотрудники главного управления МЧС по Иркутской области получили вчера вечером. Его площадь составила около 2 тыс. кв. м.

«Распространению огня на большую площадь способствовала плотная застройка. Из рядом стоящего жилого дома были эвакуированы шесть человек. Из автосервиса эвакуированы 12 автомобилей и газовые баллоны», - рассказали в ведомстве.

Отмечается также, что пожарным удалось отстоять тепловой узел, обеспечивающий теплоснабжением 32 объекта. Пострадавших нет. Всего к ликвидации пожара по повышенному номеру сложности привлекались 20 единиц техники и 60 человек.

С 28 декабря в Иркутской области был установлен особый противопожарный режим.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области