В аэропорту бурятского поселка сгорела котельная

Здание аэропорта бурятского поселка городского типа Таксимо пришлось перевести на электрообогрев. Котельная, которая отапливала здание, сгорела.

Пожар произошел 27 декабря в котельной, пристроенной к гаражному боксу. По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, огонь уничтожил и котельную площадью 268 кв. м, и бокс вместе с двумя автомобилями.

Таксимо является административным центром Муйского района Бурятии. В поселке проживают 7,7 тыс. человек. Из аэропорта Таксимо можно вылететь в Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск. В настоящий момент он функционирует в штатном режиме.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия