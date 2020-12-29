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В аэропорту бурятского поселка сгорела котельная

Главная Происшествия
Иркутск
13:28 29 Декабря 2020
аэропорт, пожар, котельная
Автор: Sibnovosti.ru
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Здание аэропорта бурятского поселка городского типа Таксимо пришлось перевести на электрообогрев. Котельная, которая отапливала здание, сгорела.

Пожар произошел 27 декабря в котельной, пристроенной к гаражному боксу. По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, огонь уничтожил и котельную площадью 268 кв. м, и бокс вместе с двумя автомобилями.

Таксимо является административным центром Муйского района Бурятии. В поселке проживают 7,7 тыс. человек. Из аэропорта Таксимо можно вылететь в Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск. В настоящий момент он функционирует в штатном режиме.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия

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