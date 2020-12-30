Пострадавшую от нападения собак жительницу Улан-Удэ будут лечить в Москве

Девушку, пострадавшую от нападения стаи собак в Улан-Удэ, отправят в Москву. Ее госпитализируют в НМИЦ хирургии им. Вишневского.

Девушка едва не погибла 23 декабря. На нее набросилась стая в 8-10 животных. Спасли пострадавшую соседи.

«На сегодняшний день пациентка в сознании, может общаться жестами, проводится компенсация легочной функции за счет трахеостомии», - рассказали официальному порталу Республики Бурятия в Республиканской клинической больнице им. Семашко.

За пациенткой прибыл спецборт санитарной авиации из Москвы. На транспортировку больной правительство региона выделило 6 млн руб. По словам заведующего отделением гнойной хирурги центра ран и раневых инфекций НМИЦ хирургии им. Вишневского Александра Ушакова, лечение будет проходить во взаимодействии с пластическими хирургами и челюстно-лицевыми хирургами ведущих центров Москвы.

Как писали Sibnovosti.ru, в Улан-Удэ участились случаи нападения бродячих собак на людей. В январе этого года в 111-м микрорайоне свора набросилась на девятилетнего мальчика и искусала его.

Фото: официальный портал Республики Бурятия