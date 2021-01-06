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В Усолье-Сибирском Ангара вышла из берегов и затопила набережную

Главная Происшествия
Иркутск
13:21 6 Января 2021
происшествия, приангарье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Усолье-Сибирском Иркутской области из-за ледостава на Ангаре оказалась подтоплена набережная. Инцидент произошел в районе полуострова Варничный – там затопило участок дороги, который связывает городскую черту с полуостровом. Об этом 6 января рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. 

«В районе населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района происходит становление ледостава, в результате чего возможны колебания уровней воды до 1-1,5 метров», – рассказали в ведомстве. 

На Иркутской ГЭС сбросили расходы воды на 300 м3/с – до показателя 2200 м3/с. В Усольском районе власти ввели режим повышенной готовности. 

«За период с 01:00 до 02:00 6 января уровень воды на реке Ангаре в районе водозабора в Тельме снизился на 4 см. Угрозы подтопления жилых домов нет», – говорится в сводках чрезвычайного ведомства. 

Ситуация находится под контролем. 

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