В Усолье-Сибирском Ангара вышла из берегов и затопила набережную

В Усолье-Сибирском Иркутской области из-за ледостава на Ангаре оказалась подтоплена набережная. Инцидент произошел в районе полуострова Варничный – там затопило участок дороги, который связывает городскую черту с полуостровом. Об этом 6 января рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

«В районе населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района происходит становление ледостава, в результате чего возможны колебания уровней воды до 1-1,5 метров», – рассказали в ведомстве.

На Иркутской ГЭС сбросили расходы воды на 300 м3/с – до показателя 2200 м3/с. В Усольском районе власти ввели режим повышенной готовности.

«За период с 01:00 до 02:00 6 января уровень воды на реке Ангаре в районе водозабора в Тельме снизился на 4 см. Угрозы подтопления жилых домов нет», – говорится в сводках чрезвычайного ведомства.

Ситуация находится под контролем.