На Ангаре в Усолье-Сибирском снизился уровень воды

В МЧС по Иркутской области рассказали про гидрологическую ситуацию в районе города Усолье-Сибирское – несколько дней назад там подтопило набережную и участок дороги, а в поселке Тельма – 20 огородов. Река Ангара вышла из берегов из-за ледостава.

«В течение суток уровень на Ангаре понизился на 88 см. Угрозы подтопления нет, наблюдается процесс становление ледостава. По данным космического мониторинга, кромка льда на Ангаре находится в нижнем бьефе Иркутской ГЭС в 3 км ниже города Усолья-Сибирского и в 85 км ниже Иркутской ГЭС», – рассказали в ведомстве.

Власти снизили сброс воды на Иркутской ГЭС до 2200 м3/с. Спасатели также отсыпали пониженные участки местности и организовали посты.