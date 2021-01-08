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На Ангаре в Усолье-Сибирском снизился уровень воды

Главная Происшествия
Иркутск
15:24 8 Января 2021
происшествия, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В МЧС по Иркутской области рассказали про гидрологическую ситуацию в районе города Усолье-Сибирское – несколько дней назад там подтопило набережную и участок дороги, а в поселке Тельма – 20 огородов. Река Ангара вышла из берегов из-за ледостава. 

«В течение суток уровень на Ангаре понизился на 88 см. Угрозы подтопления нет, наблюдается процесс становление ледостава. По данным космического мониторинга, кромка льда на Ангаре находится в нижнем бьефе Иркутской ГЭС в 3 км ниже города Усолья-Сибирского и в 85 км ниже Иркутской ГЭС», – рассказали в ведомстве. 

Власти снизили сброс воды на Иркутской ГЭС до 2200 м3/с. Спасатели также отсыпали пониженные участки местности и организовали посты. 

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