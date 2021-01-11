Пропавшие без вести: в Забайкалье назвали цифры за 2020 год

В Забайкалье назвали цифры по пропавшим людям в 2020 году. Всего за 12 месяцев в отделения региональной полиции было подано более трех тысяч заявлений об исчезновении людей. Все заявления были отработаны, а практически все пропавшие найдены. На сегодня ничего не известно о местонахождении 42 человек.

Из 3263 заявлений, поступивших в прошлом году, 668 раз икали подростков и дважды – детей до 10 лет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Забайкальскому краю добавили, что из числа заявленных в разные годы остаются в розыске 397 человек.