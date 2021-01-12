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Жители Иркутска почувствовали подземные толчки

Главная Происшествия
Иркутск
11:17 12 Января 2021
землетрясение, стихия, разрушения
Автор: Sibnovosti.ru
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Землетрясение, эпицентр которого находился на территории Монголии, почувствовали и в Иркутске. Там ощущалось 4,5 баллов.

Сейсмическое событие произошло рано утром на границе России и Монголии в районе озера Хубсугул. Интенсивность в эпицентре толчков составила 6,8 баллов.

«По поручению мэра Руслана Болотова специалисты МКУ города Иркутска «Безопасный город» провели обследование территорий. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории города, работают в штатном режиме», - говорится в сообщении официального портала Иркутска.

Как писали Sibnovosti.ru, 10 декабря прошлого года произошло несколько землетрясений в районе дельты реки Селенги близ залива Провал на Байкале. Тогда в Республике Бурятия и Иркутской области не было выявлено разрушений.

Фото: официальный портал Иркутска

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