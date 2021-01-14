В 270 километрах от Ангарска произошло землетрясение

На границе России и Монголии в 14:10 по московскому времени в среду, 13 января, произошло землетрясение. Сейсмологи оценивают магнитуду в 4,9. Эпицентр находился в 270 километрах от Ангарска Иркутской области. Днем ранее Монголию тоже трясло, отголоски землетрясения, магнитудой 7,1, ощущались на территории всей Сибири, особенно сильно в Иркутской области.

Добавим, что МЧС Иркутской области предупреждает жителей об ухудшении погоды в четверг, 14 января. Днем в западных и северных районах местами возможно усиление западного, с переменой на юго-западный до 15-18 м/с, ожидается метель. Жителям, особенно автомобилистам, стоит учитывать резкое изменение погодных условий.