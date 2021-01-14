Двух рыбаков сняли спасатели с льдины на Байкале

На озере Байкал спасли двух рыбаков. Они находились на оторвавшейся льдине.

Об инциденте сообщили в главном управлении МЧС по Республике Бурятия. Он произошел вчера неподалеку от поселка Турка.

«Наблюдался сильный отжимной ветер, льдину с любителями рыбалки относило в глубину озера. При этом рыбаки находились на связи. Инспектор ГИМС постоянно поддерживал с ними разговор, давал указания, как действовать в данной ситуации», - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ведомства Николай Зайцев.

По данным спасателей, мужчины были доставлены на берег, от медицинской помощи они отказались.

По словам Николая Зайцева, пока происходит становление ледового покрова, сохраняется риск провалов людей и автотранспорта под лед, возможен отрыв льдин от берега.

12 января на Байкале в Иркутской области затонул внедорожник. На нем хозяин гостевого дома из деревни Сарма катал по льду туристов. Все шесть человек успели покинуть автомобиль.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия