14 января
Иркутск
погода -20 °C
73.53
 
€ 89.78
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Двух рыбаков сняли спасатели с льдины на Байкале

Главная Происшествия
Иркутск
13:43 14 Января 2021
байкал, рыбаки, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На озере Байкал спасли двух рыбаков. Они находились на оторвавшейся льдине.

Об инциденте сообщили в главном управлении МЧС по Республике Бурятия. Он произошел вчера неподалеку от поселка Турка.

«Наблюдался сильный отжимной ветер, льдину с любителями рыбалки относило в глубину озера. При этом рыбаки находились на связи. Инспектор ГИМС постоянно поддерживал с ними разговор, давал указания, как действовать в данной ситуации», - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ведомства Николай Зайцев.

По данным спасателей, мужчины были доставлены на берег, от медицинской помощи они отказались.

По словам Николая Зайцева, пока происходит становление ледового покрова, сохраняется риск провалов людей и автотранспорта под лед, возможен отрыв льдин от берега.

12 января на Байкале в Иркутской области затонул внедорожник. На нем хозяин гостевого дома из деревни Сарма катал по льду туристов. Все шесть человек успели покинуть автомобиль.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В 270 километрах от Ангарска произошло землетрясение

В 270 километрах от Ангарска произошло землетрясение

14 Января 2021 г.
Сейсмологи оценивают магнитуду в 4,9
Новости Иркутска: Жители Иркутска почувствовали подземные толчки

Жители Иркутска почувствовали подземные толчки

12 Января 2021 г.
Эпицентр землетрясения находился на территории Монголии
Новости Иркутска: Пропавшие без вести: в Забайкалье назвали цифры за 2020 год

Пропавшие без вести: в Забайкалье назвали цифры за 2020 год

11 Января 2021 г.
Большинство исчезнувших находятся
Новости Иркутска: На Ангаре в Усолье-Сибирском снизился уровень воды

На Ангаре в Усолье-Сибирском снизился уровень воды

8 Января 2021 г.
Обстановка стабилизировалась
Новости Иркутска: В Усолье-Сибирском Ангара вышла из берегов и затопила набережную

В Усолье-Сибирском Ангара вышла из берегов и затопила набережную

6 Января 2021 г.
Жилые дома не попали в зону бедствия
Новости Иркутска: Пострадавшую от нападения собак жительницу Улан-Удэ будут лечить в Москве

Пострадавшую от нападения собак жительницу Улан-Удэ будут лечить в Москве

30 Декабря 2020 г.
За ней прибыл спецборт
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: На Байкальской природной территории действует новый перечень запретов

На Байкальской природной территории действует новый перечень запретов

13 Января 2021 г.
Новый документ гораздо строже
Новости Иркутска: Иркутский губернатор сменил министра строительства

Иркутский губернатор сменил министра строительства

12 Января 2021 г.
Ведомство возглавил Павел Писарев
Новости Иркутска: В Бурятии ситуацию с безнадзорными собаками рассмотрит сессия республиканского парламента

В Бурятии ситуацию с безнадзорными собаками рассмотрит сессия республиканского парламента

13 Января 2021 г.
Власти хотят увеличить штраф для тех, кто отпускает цепных собак на самовыгул
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru