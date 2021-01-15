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В аварии на иркутской трассе погибли четыре человека

Главная Происшествия
Иркутск
13:29 15 Января 2021
дтп, погиб, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупная автомобильная авария с человеческими жертвами произошла в Иркутской области. ДТП случилось на трассе «Вилюй» примерно в 100 км от Братска в сторону Усть-Кута.

«Столкнулись автомобили Toyota и Lexus. По предварительной информации, четыре человека погибли, пострадал один - это ребенок», - сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МВД России по Иркутской области.

Обстоятельства аварии еще устанавливаются.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года на автодороге Р-255 «Сибирь» у села Биликтуй на территории Усольского района Иркутской области столкнулись иномарка и седельный тягач. Тогда погибли водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

 

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