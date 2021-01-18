В Улан-Удэ детей пришлось охранять от нападений бродячих собак

В Улан-Удэ власти вынуждены принять особые меры для защиты детей от стай бродячих собак в поселке Забайкальском. Они введены после нападения животных на ребенка 12 января.

Улицы поселка патрулирует муниципальная дружина. В поселке находится средняя школа №55, где обучаются 825 детей.

«Три человека работают в пределах школы и прилегающие районы и двое работают на Первом поле, где произошла эта трагедия. С Первого поля по лесополосе - опасный район, туда подъезжаем. Наша задача встретить детей с автобуса и проводить до учебного заведения, чтобы полностью обеспечить безопасность. Учеба начинается с 8 часов утра, дети приезжают заранее, и мы их встречаем», - рассказала информационному сайту Улан-Удэ дружинник Наталья Орлова.

С сегодняшнего дня изменен порядок подвоза детей к школе, чтобы обеспечить их безопасность. Для этого заключен контракт с транспортной компанией «Автомаяк».

По данным местных СМИ, 12 января мальчика после нападения четырех собак в крайне тяжелом состоянии доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. У него многочисленные рваные раны. Как писали Sibnovosti.ru, 23 декабря прошлого года свора диких собак напала на девушку в Улан-Удэ. Пострадавшую пришлось отправить на лечение в московский НМИЦ хирургии им. Вишневского.

На 26 января назначена внеочередная сессия народного хурала Республики Бурятия. Депутаты рассмотрят вопрос о повышении штрафов для владельцев домашних животных и приютов для животных за нарушения выгула и порядка регистрации. Так, в случае нападения собак на людей для физлиц предусматривается штраф в 3-5 тыс. руб., для должностных лиц – 10-50 тыс. руб., для юрлиц 50-100 тыс. руб.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ