Руководителей двух иркутских учреждений ФСИН отстранили на время проверки

В Иркутской области на время служебной проверки, проводимой ФСИН, отстранены от работы руководители СИЗО-1 и ИК-6. Проверка соблюдения законодательства в этих учреждениях началась 18 января.

«В ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б. На место происшествия были вызваны представители следственного управления СКР по Иркутской области», - говорится в сообщении Федеральной службы исполнения наказаний.

По данным ведомства, осужденный был экстренно госпитализирован в областную больницу.

ФКУ «Исправительная колония №6 Главного управления ФСИН по Иркутской области» и ФКУ «Следственный изолятор №1 Главного управления ФСИН по Иркутской области» расположены на территории Иркутска.

Фото: сайт ФКУ «Следственный изолятор №1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»