Иркутские угонщики специализировались на дорогих внедорожниках

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело группы угонщиков. Она специализировалась на краже дорогостоящих внедорожников.

О завершении расследования дела по ст. 158 УК РФ (кража) сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области. По версии следствия, в группу входили три человека, которые совершили в общей сложности четыре покушения и одну кражу.

«Действовали они по заранее спланированной схеме: вели наблюдение, подыскивая иномарки, оставленные на неохраняемых парковках, осматривали местность на наличие камер наружного наблюдения. При этом они применяли меры предосторожности: на лица надевали маски, на руках носили перчатки», - отметили в областном полицейском главке.

Действия группы удалось пресечь весной прошлого года. При обысках нашли один из украденных автомобилей, который вернули владельцу.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области