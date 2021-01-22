22 января
Иркутск
погода -10 °C
73.37
 
€ 88.97
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Иркутские угонщики специализировались на дорогих внедорожниках

Главная Происшествия
Иркутск
11:53 22 Января 2021
мвд, угон, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело группы угонщиков. Она специализировалась на краже дорогостоящих внедорожников.

О завершении расследования дела по ст. 158 УК РФ (кража) сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области. По версии следствия, в группу входили три человека, которые совершили в общей сложности четыре покушения и одну кражу.

«Действовали они по заранее спланированной схеме: вели наблюдение, подыскивая иномарки, оставленные на неохраняемых парковках, осматривали местность на наличие камер наружного наблюдения. При этом они применяли меры предосторожности: на лица надевали маски, на руках носили перчатки», - отметили в областном полицейском главке.

Действия группы удалось пресечь весной прошлого года. При обысках нашли один из украденных автомобилей, который вернули владельцу.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Руководителей двух иркутских учреждений ФСИН отстранили на время проверки

Руководителей двух иркутских учреждений ФСИН отстранили на время проверки

21 Января 2021 г.
Уже выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6
Новости Иркутска: В Улан-Удэ детей пришлось охранять от нападений бродячих собак

В Улан-Удэ детей пришлось охранять от нападений бродячих собак

18 Января 2021 г.
Улицы поселка Забайкальского патрулирует муниципальная дружина
Новости Иркутска: В аварии на иркутской трассе погибли четыре человека

В аварии на иркутской трассе погибли четыре человека

15 Января 2021 г.
В 100 км от Братска столкнулись Toyota и Lexus
Новости Иркутска: Двух рыбаков сняли спасатели с льдины на Байкале

Двух рыбаков сняли спасатели с льдины на Байкале

14 Января 2021 г.
Становление ледового покрова на озере еще не завершилось
Новости Иркутска: В 270 километрах от Ангарска произошло землетрясение

В 270 километрах от Ангарска произошло землетрясение

14 Января 2021 г.
Сейсмологи оценивают магнитуду в 4,9
Новости Иркутска: Жители Иркутска почувствовали подземные толчки

Жители Иркутска почувствовали подземные толчки

12 Января 2021 г.
Эпицентр землетрясения находился на территории Монголии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Бурятский парламент назначил сессию для согласования вице-премьеров и министров

Бурятский парламент назначил сессию для согласования вице-премьеров и министров

20 Января 2021 г.
Ранее глава республики Алексей Цыденов отправил правительство в отставку
Новости Иркутска: В поселке Листвянка на Байкале ликвидировали угрозу подтопления

В поселке Листвянка на Байкале ликвидировали угрозу подтопления

18 Января 2021 г.
Спасатели пропилили лед на ручье и реке
Новости Иркутска: Реки у БЦБК в Иркутской области почистят на 60 млн рублей

Реки у БЦБК в Иркутской области почистят на 60 млн рублей

21 Января 2021 г.
Средства региону направят Росводресурсы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru