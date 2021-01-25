Экс-глава поселения в Бурятии получил условный срок

Условный срок получил бывший глава поселения Гильбиринское в Республике Бурятия. Его уголовное дело рассмотрел Иволгинский районный суд.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Его эпизоды относятся к 2015-2017 годам.

«… Используя служебное положение, должностное лицо отдавало незаконные распоряжения о перечислении денежных средств из бюджета поселения сотрудникам сельской администрации. Впоследствии деньги передавались осужденному, которыми он распоряжался по своему усмотрению. Противоправными действиями муниципальному образованию причинен имущественный вред на сумму 266 тыс. руб.», - говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, подсудимый приговорен к трем годам условно с испытательным сроком два года. В пресс-релизе также отмечается, что суд удовлетворил иск прокурора района о возмещении ущерба.

Поселение Гильбиринское расположено на реке Гильбири, у подножия Хамар-Дабана, в 33 км к юго-западу от Иволгинска. Его население составляет 1,7 тыс. человек.