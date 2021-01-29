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Два автомобиля провалились под лед в Бурятии за сутки

Главная Происшествия
Иркутск
11:28 29 Января 2021
лед, автомобиль, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия водители, несмотря на предупреждения, продолжают выезжать на лед водоемов. Два случая провала автомобилей под лед были зарегистрированы в регионе вчера.

На Байкале в 30 км от губы Томпа в трещину глубиной 3 м провалился автомобиль «Нива» с двумя рыбаками. Один из них погиб, второму удалось выбраться из тонущей машины.

«Пострадавший был обнаружен очевидцами и доставлен в город Северобайкальск в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказался», - рассказали в главном управлении МЧС по Республике Бурятия.

Похожий инцидент произошел на озере Гусином в Селенгинском районе. В этом случае водитель успел покинуть автомобиль.

25 января спасатели Бурятии сообщили о старте в республике четвертого этапа акции «Безопасный лед».

«Для предотвращения гибели людей и провала техники под лед сотрудники МЧС России, МВД, рыбоохраны, органов местного самоуправления, общественники и добровольцы ежедневно патрулируют водные объекты республики в усиленном режиме», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия

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