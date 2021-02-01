Угроза наводнения в Усолье-Сибирском миновала

В Иркутской области МЧС отменило режим повышенной готовности в городе Усолье-Сибирском. Ранее он был введен из-за угрозы наводнения, сообщает «Общественное телевидение России».

В минувшую субботу вода в реке Ангаре начала прибывать. Появился риск подтопления домов, которые находятся в низине. За сутки уровень воды снизился на 60 см и теперь находится значительно ниже критической отметки.

«По информации оперативных групп, кромка ледостава находится в районе населенного пункта Тельма Усольского района. Мониторинг обстановки продолжается силами администраций муниципальных образований. В районе установления ледяного покрова на Ангаре работает оперативная группа Усольского пожарно-спасательного гарнизона. Всего задействовано 13 человек и четыре единицы техники», - сообщили вчера в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Напомним, в Усолье-Сибирском идут масштабные работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на промплощадке закрытого предприятия «Усольехимпром».

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области