1 февраля
Иркутск
погода -35 °C
76.25
 
€ 92.3
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Угроза наводнения в Усолье-Сибирском миновала

Главная Происшествия
Иркутск
14:12 1 Февраля 2021
наводнение, река, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутской области МЧС отменило режим повышенной готовности в городе Усолье-Сибирском. Ранее он был введен из-за угрозы наводнения, сообщает «Общественное телевидение России».

В минувшую субботу вода в реке Ангаре начала прибывать. Появился риск подтопления домов, которые находятся в низине. За сутки уровень воды снизился на 60 см и теперь находится значительно ниже критической отметки.

«По информации оперативных групп, кромка ледостава находится в районе населенного пункта Тельма Усольского района. Мониторинг обстановки продолжается силами администраций муниципальных образований. В районе установления ледяного покрова на Ангаре работает оперативная группа Усольского пожарно-спасательного гарнизона. Всего задействовано 13 человек и четыре единицы техники», - сообщили вчера в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Напомним, в Усолье-Сибирском идут масштабные работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на промплощадке закрытого предприятия «Усольехимпром».

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Два автомобиля провалились под лед в Бурятии за сутки

Два автомобиля провалились под лед в Бурятии за сутки

29 Января 2021 г.
Один человек погиб
Новости Иркутска: Экс-глава поселения в Бурятии получил условный срок

Экс-глава поселения в Бурятии получил условный срок

25 Января 2021 г.
Он получал средства из местного бюджета
Новости Иркутска: Иркутские угонщики специализировались на дорогих внедорожниках

Иркутские угонщики специализировались на дорогих внедорожниках

22 Января 2021 г.
Материалы уголовного дела направлены в Октябрьский райсуд
Новости Иркутска: Руководителей двух иркутских учреждений ФСИН отстранили на время проверки

Руководителей двух иркутских учреждений ФСИН отстранили на время проверки

21 Января 2021 г.
Уже выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6
Новости Иркутска: В Улан-Удэ детей пришлось охранять от нападений бродячих собак

В Улан-Удэ детей пришлось охранять от нападений бродячих собак

18 Января 2021 г.
Улицы поселка Забайкальского патрулирует муниципальная дружина
Новости Иркутска: В аварии на иркутской трассе погибли четыре человека

В аварии на иркутской трассе погибли четыре человека

15 Января 2021 г.
В 100 км от Братска столкнулись Toyota и Lexus
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Старинную церковь решили восстановить в Иркутской области

Старинную церковь решили восстановить в Иркутской области

28 Января 2021 г.
Церковь Сретения Господня была построена в 1788 году
Новости Иркутска: У авиакомпаний обмелел пассажиропоток

У авиакомпаний обмелел пассажиропоток

29 Января 2021 г.
Итоги работы гражданской авиации в России в прошлом году подвели в Росавиации
Новости Иркутска: Green Flow Baikal планирует построить отель на Байкале к лету 2022 года

Green Flow Baikal планирует построить отель на Байкале к лету 2022 года

1 Февраля 2021 г.
Проектная документация уже проходит государственные экспертизы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru