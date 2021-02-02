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Поднимаются медленно в гору: на трассе в Иркутской области возник затор из грузовиков

Главная Происшествия
Иркутск
13:11 2 Февраля 2021
трасса, грузовики, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Большое количество автомобилей скопилось на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Иркутской области. Причиной затора стала погода.

Участок расположен в районе поселка Чистые Ключи и села Моты. Как уточнил «Интерфакс-Сибирь», здесь скопилось около 150 грузовиков.

«Грузовые автомобили испытывают трудности при подъеме на заснеженной трассе, отмечается затрудненность движения, скопление большегрузного транспорта», - пояснили в главном управлении МВД России по Иркутской области.

В региональном полицейском главке отметили, что дополнительные силы из числа сотрудников ГИБДД оказывают помощь водителям и содействуют дорожным службам в беспрепятственной очистке трассы.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

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