Люди успели выбраться из провалившегося под байкальский лед автомобиля

Семья едва не погибла на Байкале вечером 13 февраля. Автомобиль провалился под лед.

Инцидент произошел в районе мыса Улан-Хада Малого моря. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, в автомобиле Toyota Hilux находились шесть человек, включая двух супругов и двух их двухлетних дочерей.

«Из машины люди выбрались самостоятельно, но при этом промокли. Спасатели МЧС России нашли людей на льду, забрали их и отвезли на базу отдыха», - рассказали в ведомстве.

По данным спасателей, люди возвращались с острова Ольхон и решили сократить путь мимо ледовой переправы. Глубина в месте провала составляет 7 м.

Как писали Sibnovosti.ru, ледовую переправу на остров Ольхон открыли на прошлой неделе.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области