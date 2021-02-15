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Люди успели выбраться из провалившегося под байкальский лед автомобиля

Главная Происшествия
Иркутск
10:13 15 Февраля 2021
лед, байкал, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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Семья едва не погибла на Байкале вечером 13 февраля. Автомобиль провалился под лед.

Инцидент произошел в районе мыса Улан-Хада Малого моря. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, в автомобиле Toyota Hilux находились шесть человек, включая двух супругов и двух их двухлетних дочерей.

«Из машины люди выбрались самостоятельно, но при этом промокли. Спасатели МЧС России нашли людей на льду, забрали их и отвезли на базу отдыха», - рассказали в ведомстве.

По данным спасателей, люди возвращались с острова Ольхон и решили сократить путь мимо ледовой переправы. Глубина в месте провала составляет 7 м.

Как писали Sibnovosti.ru, ледовую переправу на остров Ольхон открыли на прошлой неделе.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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