Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

Крупное ДТП произошло в Иркутской области. На трассе А-331 «Вилюй» столкнулись автобус, грузовой и легковой автомобили.

Авария произошла в ночь на 17 февраля в районе населенного поселка Кузнецовка. Он находится между городами Тулуном и Братском.

«В результате аварии погибли водитель автобуса и три человека, находившихся в Toyota Ipsum», - сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Иркутской области.

По данным информагентства, в рейсовом автобусе, который следовал из Иркутска в Братск, находилось около 25 пассажиров. Их направили в Братск на попутном автобусе.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине января этого года авария с участием автомобилей Toyota и Lexus произошла также на трассе «Вилюй» в 100 км от Братска. Тогда жертвами ДТП стали четыре человека.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия