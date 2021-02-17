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Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
10:41 17 Февраля 2021
дтп, мвд, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупное ДТП произошло в Иркутской области. На трассе А-331 «Вилюй» столкнулись автобус, грузовой и легковой автомобили.

Авария произошла в ночь на 17 февраля в районе населенного поселка Кузнецовка. Он находится между городами Тулуном и Братском.

«В результате аварии погибли водитель автобуса и три человека, находившихся в Toyota Ipsum», - сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Иркутской области.

По данным информагентства, в рейсовом автобусе, который следовал из Иркутска в Братск, находилось около 25 пассажиров. Их направили в Братск на попутном автобусе.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине января этого года авария с участием автомобилей Toyota и Lexus произошла также на трассе «Вилюй» в 100 км от Братска. Тогда жертвами ДТП стали четыре человека.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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