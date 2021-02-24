Угонщик на Lexus задавил двух подростков в Улан-Удэ

В Улан-Удэ водитель Lexus RX 350 насмерть сбил двух подростков. Подозреваемый задержан.

ДТП произошло вечером 23 февраля на ул. Революции 1905. Автомобиль двигался на высокой скорости и проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Попавшие под колеса 16-летние юноша и девушка погибли на месте. Водитель бросил автомобиль и попытался скрыться.

«… Около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение местного жителя об угоне его автомобиля марки Lexus RX 350, совершенном братом сожительницы», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Бурятия.

Уголовное дело возбуждено по п. «б», ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).

Как писали Sibnovosti.ru, 5 января 2020 года внедорожник Toyota Land Cruiser Prado возле села Батурино в Бурятии сбил 17-летнюю девушку, которая скончалась в больнице. Водитель же, по версии следствия, скрылся с места происшествия. В совершении этого преступления обвиняется теперь уже бывший вице-спикер народного хурала Республики Бурятия Баир Жамбалов.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия