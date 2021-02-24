24 февраля
Иркутск
погода -10 °C
73.98
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Угонщик на Lexus задавил двух подростков в Улан-Удэ

Главная Происшествия
Иркутск
11:43 24 Февраля 2021
дтп, уголовное, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Улан-Удэ водитель Lexus RX 350 насмерть сбил двух подростков. Подозреваемый задержан.

ДТП произошло вечером 23 февраля на ул. Революции 1905. Автомобиль двигался на высокой скорости и проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Попавшие под колеса 16-летние юноша и девушка погибли на месте. Водитель бросил автомобиль и попытался скрыться.

«… Около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение местного жителя об угоне его автомобиля марки Lexus RX 350, совершенном братом сожительницы», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Бурятия.

Уголовное дело возбуждено по п. «б», ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).

Как писали Sibnovosti.ru, 5 января 2020 года внедорожник Toyota Land Cruiser Prado возле села Батурино в Бурятии сбил 17-летнюю девушку, которая скончалась в больнице. Водитель же, по версии следствия, скрылся с места происшествия. В совершении этого преступления обвиняется теперь уже бывший вице-спикер народного хурала Республики Бурятия Баир Жамбалов.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

17 Февраля 2021 г.
На трассе столкнулись автобус, грузовой и легковой автомобили
Новости Иркутска: Люди успели выбраться из провалившегося под байкальский лед автомобиля

Люди успели выбраться из провалившегося под байкальский лед автомобиля

15 Февраля 2021 г.
Глубина в месте провала составляет семь метров
Новости Иркутска: Поднимаются медленно в гору: на трассе в Иркутской области возник затор из грузовиков

Поднимаются медленно в гору: на трассе в Иркутской области возник затор из грузовиков

2 Февраля 2021 г.
Причиной стали погодные условия
Новости Иркутска: Угроза наводнения в Усолье-Сибирском миновала

Угроза наводнения в Усолье-Сибирском миновала

1 Февраля 2021 г.
Уровень воды в Ангаре пошел на спад
Новости Иркутска: Два автомобиля провалились под лед в Бурятии за сутки

Два автомобиля провалились под лед в Бурятии за сутки

29 Января 2021 г.
Один человек погиб
Новости Иркутска: Экс-глава поселения в Бурятии получил условный срок

Экс-глава поселения в Бурятии получил условный срок

25 Января 2021 г.
Он получал средства из местного бюджета
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Директор иркутского мусорного полигона открыл «Музей на свалке»

Директор иркутского мусорного полигона открыл «Музей на свалке»

24 Февраля 2021 г.
Экспонаты для Зала боевой славы он собирал 15 лет
Новости Иркутска: Ученые исследуют ДНК мамонтов Восточной Сибири

Ученые исследуют ДНК мамонтов Восточной Сибири

19 Февраля 2021 г.
Возраст выделенных макромолекул превышает миллион лет
Новости Иркутска: Для иркутского хосписа построят новое здание

Для иркутского хосписа построят новое здание

19 Февраля 2021 г.
Поручение подобрать земельный участок дал мэр областного центра
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru