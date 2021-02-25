Дети в Бурятии получили травмы при катании на «ватрушке»

В Улан-Удэ двое детей получили серьезные травмы во время катания на тюбинге. Следователи возбудили уголовное дело по п. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, потерпевшему по неосторожности).

Инцидент произошел еще 21 февраля в парке им. Жанаева. Дети скатывались с несанкционированной горки на надувной резиновой «ватрушке», которая ударилась в дерево. Мальчиков в возрасте пяти и семи лет доставили в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».

«В настоящее время один из мальчиков находится с тяжелой черепно-мозговой травмой на стационарном лечении, второй продолжает лечение амбулаторно», - сообщили в следственном управлении СКР по Республике Бурятия.

Как писали Sibnovosti.ru, 23 февраля на ул. Революции 1905 в Улан-Удэ Lexus RX 350 насмерть сбил двух подростков.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия