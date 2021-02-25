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Дело о незаконных рубках в иркутском лесничестве дошло до суда

Главная Происшествия
Иркутск
13:20 25 Февраля 2021
лес, вырубка, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области рассмотрит уголовное дело участников группы «черных» лесорубов. В ее составе девять человек.

О завершении расследования уголовного дела сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области. Оно велось по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным регионального главка полиции, участники группы совершили 22 незаконные рубки сосны и лиственницы в Эхирит-Булагатском участковом лесничестве. Объем спиленного леса превысил 3 тыс. куб. м, а ущерб – 8 млн руб.

«Срубленные деревья обвиняемые отвозили на пилораму, принадлежащую лидеру группы, для переработки, после чего из бруса строили дома и дворовые постройки. Таким образом, посредством строительства и реализации объектов недвижимости злоумышленниками было легализовано свыше 1,5 млн руб.», - добавили в областном главном управлении МВД.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре прошлого года Иркутский районный суд вынес обвинительный приговор лидеру и семерым участникам преступного сообщества «черных» лесорубов. Организатор преступного сообщества был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб. Остальные обвиняемые получили от трех до семи лет лишения свободы.

Ущерб от незаконных вырубок леса в Иркутской области в 2017-2019 годах, по данным регионального правительства, составил 39,7 млрд руб.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

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