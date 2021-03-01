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Пожары привели к гибели людей в Иркутской и Томской областях

Главная Происшествия
Иркутск
12:06 1 Марта 2021
пожар, погиб, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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Два человека погибли в результате пожара в городе Ангарске Иркутской области. Сгорела квартира в пятиэтажном жилом доме.

Пожар разгорелся в ночь на 1 марта. Дом находится в 19-м микрорайоне.

«В 01:44 (ирк) пожар локализован. В 01:52 (ирк) пожар ликвидирован. Звеном газодымозащитной службы спасено 16 человек», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Иркутской области.

Как уточнил ТАСС, погибли пожилые мужчина и женщина. Еще одна женщина и мальчик обратились к сотрудникам скорой медицинской помощи.

Сутками ранее два человека погибли в результате пожара в жилом доме в деревне Уйданово Первомайского района Томской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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