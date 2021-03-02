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Экс-бухгалтера вуза в Улан-Удэ обвиняют в хищении 13,4 млн рублей

Главная Происшествия
Иркутск
11:20 2 Марта 2021
вуз, мошенничество, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Октябрьский районный суд Улан-Удэ направлено уголовное дело о крупных хищениях в одном из вузов города. Обвиняемым по нему проходит бывший бухгалтер учебного заведения.

«По версии следствия, в период с 2015 по 2019 годы, используя служебное положение и бухгалтерское программное обеспечение, обвиняемая завышала размер заработной платы сотрудников института. Разницу в выплатах злоумышленница перечисляла на собственные счета и счета третьих лиц в целях исполнения долговых обязательств. Таким способом женщина похитила 13,4 млн руб.», - рассказали в прокуратуре Республики Бурятия.

Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Название вуза в сообщении прокуратуры не указывается. По данным СМИ Бурятии, речь идет о бывшем бухгалтере Восточно-Сибирского государственного института культуры.

Фото: pixabay.com

 

 

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