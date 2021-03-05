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Задержан руководитель ряда сетевых компаний Бурятии

Главная Происшествия
Иркутск
13:29 5 Марта 2021
зарплата, руководитель, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Бурятии задержан руководитель целого ряда сетевых компаний. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1, ст. 196 УК РФ (невыплата заработной платы, преднамеренное банкротство).

Обвиняемого в следственном управлении СКР по Республике Бурятия называют «фактическим руководителем» и «управленцем» ООО «Энком», ООО «ЭлекС» и ООО «Нетрон». По данным ведомства, в 2019-2020 годы он не перечислял причитающиеся работникам зарплату и другие выплаты.

«В период с 1 января 2015 по 31 декабря 2020 руководитель, оказывая, услуги по передаче электроэнергии, в полном объеме не производил перечисление, полученных в счет оплаты за предоставленные услуги, денежных средств в адрес ПАО «Россети Сибирь Бурятэнерго», а также уплату налогов и сборов ООО «Энком».  Обвиняемый вывел ликвидное имущество ООО «Энком», а также дебиторскую задолженность перед Обществом на общую сумму 43,11 млн руб., что повлекло причинение ущерба в крупном размере», - отмечается также в пресс-релизе следственного управления.

В настоящее время на имущество топ-менеджера и возглавляемых им юрлиц наложен арест.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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