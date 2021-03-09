Цирк забыл львицу в Тулуне

Полицейские обнаружили в иркутском городе Тулуне львицу. Она находилась в небольшом вольере внутри гаража одного из городских дворов.

Сотрудников МВД вызвали местные жители. Они сообщили полицейским, что слышали грозный звериный рык.

«По предварительной информации, ранее животное выступало в цирке-шапито, но, когда представления прекратились, самка по неизвестной причине осталось в Тулуне», - рассказали в главном управлении МВД России по Иркутской области.

Львицу по кличке Сури отправили в иркутский питомник. Зоозащитники поблагодарили полицейских за участие в спасении животного.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области