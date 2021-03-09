9 марта
Иркутск
погода +3 °C
74.43
 
€ 88.93
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Цирк забыл львицу в Тулуне

Главная Происшествия
Иркутск
12:10 9 Марта 2021
цирк, лев, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Полицейские обнаружили в иркутском городе Тулуне львицу. Она находилась в небольшом вольере внутри гаража одного из городских дворов.

Сотрудников МВД вызвали местные жители. Они сообщили полицейским, что слышали грозный звериный рык.

«По предварительной информации, ранее животное выступало в цирке-шапито, но, когда представления прекратились, самка по неизвестной причине осталось в Тулуне», - рассказали в главном управлении МВД России по Иркутской области.

Львицу по кличке Сури отправили в иркутский питомник. Зоозащитники поблагодарили полицейских за участие в спасении животного.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Задержан руководитель ряда сетевых компаний Бурятии

Задержан руководитель ряда сетевых компаний Бурятии

5 Марта 2021 г.
Он обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам и преднамеренном банкротстве предприятия
Новости Иркутска: Трамвай прокатился по Иркутску без тормозов

Трамвай прокатился по Иркутску без тормозов

5 Марта 2021 г.
Вагон повредил несколько автомобилей
Новости Иркутска: Экс-бухгалтера вуза в Улан-Удэ обвиняют в хищении 13,4 млн рублей

Экс-бухгалтера вуза в Улан-Удэ обвиняют в хищении 13,4 млн рублей

2 Марта 2021 г.
Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд
Новости Иркутска: Пожары привели к гибели людей в Иркутской и Томской областях

Пожары привели к гибели людей в Иркутской и Томской областях

1 Марта 2021 г.
Два человека погибли в Ангарске
Новости Иркутска: Дело о незаконных рубках в иркутском лесничестве дошло до суда

Дело о незаконных рубках в иркутском лесничестве дошло до суда

25 Февраля 2021 г.
На скамье подсудимых окажутся девять «черных» лесорубов
Новости Иркутска: Дети в Бурятии получили травмы при катании на «ватрушке»

Дети в Бурятии получили травмы при катании на «ватрушке»

25 Февраля 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Звезды хоккея сыграли на байкальском льду

Звезды хоккея сыграли на байкальском льду

9 Марта 2021 г.
Идея матча принадлежит Вячеславу Фетисову
Новости Иркутска: В Селенгинский район Бурятии вернули жесткий «антиковидный» режим

В Селенгинский район Бурятии вернули жесткий «антиковидный» режим

4 Марта 2021 г.
На две недели закрыты заведения общепита и кинозалы
Новости Иркутска: В Иркутске пройдет чемпионат России по конькобежному спорту

В Иркутске пройдет чемпионат России по конькобежному спорту

4 Марта 2021 г.
Сегодня в город прилетает сборная страны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru